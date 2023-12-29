Трое палестинцев погибли в результате израильского ракетного удара по лагерю Магхази в центральной части Газы

В четверг израильские танки после нескольких дней непрерывных бомбардировок глубоко проникли в город в центральной части сектора Газа, что привело к массовому перемещению палестинских семей.

Снимки израильских танков возле мечети в густонаселенном районе Бурейдж были переданы палестинским журналистом. По сообщениям, танки выдвинулись с восточной окраины.

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Представители здравоохранения сообщили, что в результате израильского ракетного обстрела дома в северо-восточном лагере Магази в центральной части Газы погибли три палестинца.

Далее на юге израильские войска нанесли удар по окрестностям больницы в Хан-Юнисе, главном южном городе Газы. Это вызвало у жителей опасения по поводу возможного наземного вторжения в районы, густонаселенные семьями, перемещенными в результате 12-недельного конфликта между Израилем и Хамасом.

По словам Ашрафа Аль-Кидры, представителя министерства здравоохранения Газы, в результате одного из последних авиаударов Израиля 20 палестинцев были убиты и 55 ранены в Рафахе, крупном городе у южной границы с Египтом. Как сообщается, в здании, подвергшемся обстрелу, находилось убежище для перемещенных гражданских лиц.

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Ранее палестинские органы здравоохранения сообщили, что за последние 24 часа в результате израильских ударов погибли 210 человек. Таким образом, общее число палестинцев, погибших в ходе конфликта, достигло 21 320 человек, что составляет почти 1% населения Газы. Есть опасения, что еще тысячи жертв могут быть погребены или потеряны среди обломков.