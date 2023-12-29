По данным израильских военных источников и иранских СМИ, израильский авиаудар по пригороду Дамаска привел к убийству высокопоставленного командира Революционной гвардии - Сайеда Рази Мусави

По данным израильских военных источников и иранских государственных СМИ, в понедельник в результате израильского авиаудара по пригороду Дамаска был убит высокопоставленный командир Революционной гвардии (КСИР). Это вызвало обеспокоенность западных наблюдателей по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Удар в понедельник был подтвержден базирующимся в Сирии наблюдателем за соблюдением прав человека, который сообщил, что в результате взрыва также погибли несколько бойцов. Сайед Рази Мусави был лидером "Сил Кудс" КСИР, одного из пяти его подразделений, и, предположительно, отвечал за координацию действий и поставку оружия поддерживаемым Ираном боевым группам на Ближнем Востоке. Иран связан с несколькими такими боевыми группами в разных странах, включая бойцов "Хезболлы" в Ливане и связанные с ней группы в Ираке.

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Одна из этих группировок подверглась ответному удару со стороны Соединенных Штатов. Американские войска атаковали три объекта в Ираке, которые, как утверждают представители Пентагона, были связаны с "Катаиб Хезболлах", в результате чего, по сообщениям СМИ, один человек погиб и еще до 18 получили ранения. Катаиб Хезболла обвиняется в нанесении удара по авиабазе Эрбиль в стране всего за несколько часов до этого.

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Новость о целенаправленном убийстве Израилем иранского командира стала первым прямым ударом по Ирану с момента начала вторжения Израиля в Газу, которое стало ответом на смертоносные террористические атаки 7 октября. В течение нескольких месяцев США и Израиль предостерегали Иран и связанную с ним сеть боевых группировок от вмешательства.