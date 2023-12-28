Ким Чен Ын готовится к возможной войне с Соединенными Штатами из-за конфронтационных действий США

Северная Корея повышает готовность к войне в своей промышленности по производству боеприпасов и ядерного оружия в ответ на усиление напряженности в отношениях с США и странами НАТО, серию ракетных испытаний и пограничную активность.

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Государственные СМИ сообщили в четверг, что военные и оборонные ведомства Северной Кореи активизируют подготовку к войне в связи с беспрецедентными, по их мнению, конфронтационными действиями США и их союзников против Северной Кореи.

Постоянная напряженность в отношениях между Северной Кореей и Южной Кореей, верным союзником США, усилилась в этом году в результате многочисленных ракетных испытаний и агрессивных заявлений Северной Кореи. И Южная Корея, и Япония выразили серьезную обеспокоенность военной деятельностью Северной Кореи, назвав ее значительной угрозой своей национальной безопасности и обратившись за поддержкой к США, что спровоцировало Северную Корею.

Ранее в этом месяце Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) большой дальности, способную достичь США, и это действие было быстро осуждено Вашингтоном. Северная Корея заявила, что запустила ракету Hwasong-18, чтобы оценить свою готовность к потенциальной конфронтации на фоне антагонистического взаимодействия с США.

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Представитель Министерства обороны Северной Кореи заявил 17 декабря, что Вашингтон и Сеул заканчивают год с предчувствием возможной ядерной войны.