На встрече с Джайшанкаром Путин передал Моди приглашение посетить Россию

В среду МИД России Лавров сообщил, что Россия и Индия достигли прогресса в переговорах о совместном производстве военной техники. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции с МИД Индии С. Джайшанкаром, который находится с пятидневным визитом в России. Лавров заявил, что сделаны конкретные шаги по военно-техническому сотрудничеству, включая производство современных вооружений.

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Лавров подчеркнул, что их сотрудничество носит стратегический характер и отвечает национальным интересам обеих стран, способствуя обеспечению безопасности на евразийском континенте. Он выразил уважение к стремлению Индии диверсифицировать свои военно-технические связи и подтвердил готовность России поддержать индийскую инициативу "Сделай в Индии", направленную на превращение Индии в производственный центр.

Позже в среду Джайшанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным, который передал премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение посетить Россию. Путин выразил готовность принять Моди в России, признав, что между двумя странами существует множество вопросов, которые необходимо решить.

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После встречи Джайшанкар написал в социальной сети X, что для него большая честь встретиться с Путиным и передать ему личное послание от Моди.