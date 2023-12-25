Устройство, разработанное бывшими сотрудниками Apple, работает на основе голосовых подсказок и проектора, отображающего информацию на руке пользователя

Humane AI Pin, носимое устройство без экрана, начнет поставляться в марте. Компания сообщила в X, что первыми будут отправлены приоритетные заказы. Ранее компания планировала выпустить устройство, которое должно "заменить" смартфоны, в начале 2024 года.

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Компания Humane, основанная бывшими сотрудниками Apple Бетани Бонджорно и Имраном Чодри, считает, что смартфонам уже пришел конец. На ноябрьском пресс-брифинге, о котором сообщает TechCrunch, Чодри охарактеризовал нынешнюю эпоху как достигшую плато и увидел в носимых устройствах с искусственным интеллектом новую перспективу и возможности.

Humane AI Pin стоимостью $699 работает на основе голосовых подсказок и проектора, который отображает необходимую информацию на руке пользователя. Основатели компании отмечают, что устройство ориентировано на конфиденциальность, а также на контекстный интеллект. Они утверждают, что устройство быстро распознает потребности пользователя и соединяет его с соответствующим опытом или сервисом искусственного интеллекта. Сотрудничество с OpenAI, Microsoft и Tidal открывает доступ к, по словам компании, "самым мощным в мире моделям и платформам ИИ".

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В устройстве используется четырехъядерный процессор Snapdragon с выделенным движком Qualcomm AI Engine, который управляет программным обеспечением Cosmos OS. Он доступен в трех цветах, два из которых требуют дополнительной платы в размере $100. Ежемесячная плата в размере $24 США необходима пользователям для доступа к сотовым данным, который осуществляется как MVNO в сети T-Mobile.