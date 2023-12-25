В субботу рано утром иранский беспилотник сбил химический танкер CHEM PLUTO в Индийском океане, сообщило Министерство обороны США

США сообщила, что в субботу рано утром беспилотник, выпущенный из Ирана, сбил химический танкер в Индийском океане. Судно, известное как CHEM PLUTO, является танкером-химовозом, зарегистрированным в Либерии, принадлежащим Японии и управляемым Нидерландами. Нападение произошло примерно в 10 часов утра по местному времени (6 часов утра по Гринвичу) в Индийском океане, в 200 морских милях от побережья Индии.

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Этот инцидент подчеркивает растущую напряженность в регионе и возникающую угрозу судоходным путям после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Иранское правительство и связанные с ним боевые группы в Йемене открыто осудили военные операции Израиля в Газе. Наблюдатели за оказанием помощи сообщают, что продолжающийся конфликт привел к гибели тысяч палестинских граждан.

По данным Пентагона, этот инцидент стал седьмым нападением Ирана на коммерческое судно с 2021 года. Атака не привела к жертвам, а кратковременный пожар на танкере был быстро потушен. Инцидент произошел в 200 морских милях от побережья Индии.

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Представитель иранской делегации в Организации Объединенных Наций пока не ответил на просьбу о комментарии.