Патрульное судно отправится в поход в знак поддержки бывшей колонии

Великобритания объявила о планах разместить патрульный корабль ВМС вблизи Гайаны, бывшей британской колонии, в ответ на территориальный спор с соседней Венесуэлой.

Это решение последовало за действиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, претендующего на регион Эссекибо - обширную территорию, богатую полезными ископаемыми, которая граничит с его страной, но уже более века является частью Гайаны.

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Обязательство Великобритании направить корабль HMS Trent в конце этого месяца является важным жестом поддержки правительства в Джорджтауне, столице Гайаны.

Этот шаг последовал вскоре после того, как министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет продолжать сотрудничать с региональными партнерами, чтобы сохранить территориальную целостность Гайаны и предотвратить любую эскалацию ситуации.

Дэвид Ратли, министр иностранных дел Великобритании, посетил Гайану на прошлой неделе, чтобы встретиться с президентом Ирфааном Али и подчеркнуть неизменную поддержку правительством Великобритании территориальной целостности Гайаны в свете претензий Венесуэлы.

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В ответ на этот визит Иван Хиль, министр иностранных дел Венесуэлы, выразил свое недовольство в социальной сети X, обвинив бывшую колониальную державу в незаконной оккупации территории Эссекибо и действиях против интересов Венесуэлы. Он раскритиковал их настойчивое желание вмешаться в территориальный спор, который они сами же и спровоцировали.