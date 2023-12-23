Компания SpaceX начала испытания своего космического корабля 28 и ракеты-носителя 10 в рамках третьего комплексного летного испытания.

Компания SpaceX приступила к испытаниям корабля 28 и ракеты-носителя 10 с целью проведения третьего комплексного летного испытания, как только они получат разрешение от FAA.

Корабль 28 и РН 10 были перевезены с производственной площадки на стартовую площадку через месяц после IFT 2. Во время IFT 2 корабль 25 и РН 9 завершили первый этап полета, но вскоре после этого возникли проблемы, в результате чего сработали автоматические системы самоуничтожения.

реклама

Испытательная кампания началась с корабля 28, где все шесть двигателей были запущены примерно на четыре секунды. До этого корабль 28 прошел несколько криогенных испытаний в испытательном центре Massey's компании SpaceX и недавно завершил испытание spin prime, которое включает в себя быстрый поток жидкого кислорода через двигатели.

Потенциально это может стать одним из последних испытаний корабля на космодроме, поскольку SpaceX недавно демонтировала суборбитальную площадку A, чтобы освободить место для второй полноразмерной стартовой башни. Это может привести к переносу испытаний двигателей корабля на площадку Massey's, где уже проводятся криогенные испытания.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В начале дня SpaceX провела испытания РН 10, частично заполнив баки жидким кислородом и жидким метаном для подготовки к возможному статическому возгоранию. В ходе испытаний произошла длительная остановка, прежде чем резервуары были опорожнены в результате выкипания, а затем была проведена полная разгерметизация. Несмотря на то, что окно для испытаний у SpaceX было до 20:00 по местному времени, после того, как РН была закреплена, дорога была вновь открыта, а команды вернулись на стартовую площадку для изучения любых проблем, возникших в ходе испытаний.