Масштабная утечка превратила сезон отпусков в кошмар для нынешних и бывших сотрудников Sony Insomniac studio

В результате действий группы хакеров-вымогателей наступил катастрофический период. В преддверии праздничного сезона они выложили на всеобщее обозрение 1,7 терабайта данных, включающих кадры из грядущих игр, конфиденциальные бизнес-стратегии и множество личных данных сотрудников, в том числе номера телефонов, сканы паспортов, индивидуальные оценки работы и дисциплинарные взыскания.

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Переполох начался в начале этого месяца, когда Insomniac приостановила работу внутренних сервисов, таких как электронная почта и Slack, поскольку ее ИТ-специалисты пытались восстановить данные после утечки, о чем сообщили сотрудники. Впоследствии компания провела серию вопросов и ответов и регулярно предоставляла сотрудникам обновленную информацию, пытаясь восстановить доступ и справиться с последствиями.

12 декабря хакерская группа Rhysida заявила, что проникла на серверы Insomniac и намерена продать данные за 2 миллиона долларов в биткоинах. Неделю спустя самые серьезные опасения компании оправдались, когда группа обнародовала данные, которые постепенно распространяются в интернете.

Геймеры были заинтригованы ранними прототипами грядущей игры про Росомаху и откровениями о нераскрытых играх про Человека-паука и Людей Икс. Однако самым пагубным аспектом утечки для тех, кого она затронула, стало распространение их личной информации. Сотрудники Insomniac получили доступ к IDWatchdog, сервису, который отслеживает Интернет на предмет кражи личных данных, но время утечки усугубило ситуацию.

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Беспрецедентная утечка превратила праздничный сезон в тревожное время не только для нынешних сотрудников Insomniac, но и для бывших. Несколько человек на этой неделе, сообщили, что их личная информация попала в утечку данных. Некоторые выразили свое разочарование тем, что с ними до сих пор не связались ни Insomniac, ни ее материнская компания Sony Group Corp.