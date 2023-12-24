Утечка спецификаций с подробной информацией о трех устройствах - Galaxy S24, S24 + и S24 Ultra.

После недавнего раскрытия информации о некоторых обновлениях для Samsung Galaxy 24 появились более подробные утечки, раскрывающие технические характеристики и дату запуска нового флагманского телефона.

Утечки, приписываемые Эвану Блассу или @Evleaks, содержат технические характеристики трех устройств - Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

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Что касается характеристик камеры, то базовая и плюсовая модели оснащены 50-Мп основным объективом, а модель Ultra может похвастаться обновленным 200-Мп объективом. Модели Base и Plus оснащены двойными телеобъективами 2X и 3X и 30-кратным космическим зумом, а модель Ultra - четверными телеобъективами 2X, 3X, 5X и 10X и 100-кратным космическим зумом.

Согласно утечкам спецификаций, каждая модель телефона имеет аккумулятор различной емкости: S24 питается от батареи емкостью 4 000 мАч, S24+ - от батареи емкостью 4 900 мАч, а Ultra - от батареи емкостью 5 000 мАч. Все три модели поддерживают быструю зарядку, обеспечивая заряд от 0% до 65% за 30 минут.

Утечки также раскрывают размеры экранов устройств: S24 оснащен 6,2-дюймовым экраном, Plus - 6,7-дюймовым, а Ultra - чуть большим 6,8-дюймовым. Все три модели оснащены экранами Dynamic AMOLED 2X QHD+ с яркостью 2600 нит.

Что касается прочности, то модель Ultra изготовлена из титана, а две другие модели - из алюминия Armor Aluminum 2.0. Все три модели телефонов защищены от воды по стандарту IP68.

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Дальнейшая информация от Бласса позволяет предположить, что Galaxy 24 будет выпущен в ближайшее время. Хотя релиз в январе уже широко обсуждался, утечка GIF с обратным отсчетом показывает, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится в 13:00 по восточному времени 17 января. Теглин "Galaxy AI is coming" подтверждает, что эта дата назначена для запуска нового устройства с искусственным интеллектом.