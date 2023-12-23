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Filcenberg
Цена доставок растет после того, как атаки в Красном море вынуждают суда выбирать более длинные пути
Компании повышают свои тарифы за доставку, из-за кризисов в Красном море

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В ответ на необходимость отвода судов из Красного моря в связи с терактами ведущие мировые контейнерные перевозчики Maersk и CMA CGM ввели дополнительные тарифы на перевозку грузов по нескольким наиболее часто используемым в мире судоходным маршрутам.

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Датская компания Maersk объявила о введении с 1 января 2024 года дополнительной платы за нарушение транзита (TDS) на 27 торговых маршрутах и чрезвычайной платы за непредвиденные обстоятельства (ECS) на тех же маршрутах. Причиной введения дополнительных сборов компания назвала "риски, задержки и трудности", связанные с навигацией через Красное море.

В качестве примера Maersk привела, что стоимость перевозки стандартного 20-футового контейнера из Северной Америки на Ближний Восток с 1 января увеличится в общей сложности на 1000 долларов. Это увеличение связано с TDS в размере 200 долларов и ECS в размере 800 долларов.

Французская компания CMA CGM также объявила о введении с 1 января дополнительных сборов на 11 торговых маршрутах. Компания объяснила, что такое решение было принято из-за того, что несколько ее судов были перенаправлены вокруг южной оконечности Африки по соображениям безопасности.

В качестве примера CMA CGM привела, что стоимость доставки 20-футового контейнера из Северной Европы в Азию увеличилась на 325 долларов.

В результате введения дополнительных тарифов стоимость контейнерных перевозок по некоторым маршрутам может возрасти на десятки процентов.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны грузоотправителей и логистических компаний. Некоторые из них считают, что дополнительные тарифы являются необоснованными и могут привести к росту цен на товары и услуги. Другие же считают, что эти меры необходимы для компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением маршрутов судоходства.

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В настоящее время акции Maersk выросли на 2,8 %, а CMA CGM является частной компанией.

#хуситы #красное море #судоходство
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