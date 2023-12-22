Обновление предназначено для устранения багов и ошибок в системе

Компания Apple выпустила iOS 17.2.1, неожиданное обновление для iPhone, которое содержит значительные исправления ошибок.

Аспекты безопасности iOS 17.2.1 в настоящее время неизвестны, поскольку на момент написания статьи не было опубликовано ни одной записи CVE, как сообщается на странице поддержки Apple. Однако Apple заявила, что iOS 17.2.1 включает в себя "важные исправления ошибок" и "рекомендуется для всех пользователей".

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Выпуск iOS 17.2.1 является неожиданным, особенно если учесть, что iOS 17.2, содержащая множество новых функций и важные обновления безопасности, была выпущена менее двух недель назад.

Одновременно с этим Apple выпустила iOS 16.7.4 для старых моделей iPhone. Следует отметить, что начиная с iOS 17.2, Apple больше не выпускает обновления только для систем безопасности новых устройств. Это означает, что владельцы новых iPhone должны обновиться до iOS 17.2.1, чтобы убедиться, что они используют самую последнюю версию и максимально защищены.

Хотя информация о содержании iOS 17.2.1 на данный момент ограничена, можно предположить, что ее выпуск является срочным. Apple необходимо было выпустить iOS 17.2.1 до Рождества, предположительно для того, чтобы она была доступна до начала праздничных каникул.

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Причин для этого может быть несколько. Если iOS 17.2.1 - это исключительно обновление, исправляющее ошибки, то оно должно быть готово к Рождеству, когда люди будут настраивать новые устройства. И наоборот, если iOS 17.2.1 включает в себя исправления безопасности, Apple необходимо убедиться, что как можно больше пользователей iPhone установили новое обновление, прежде чем злоумышленники смогут получить доступ к данным.