Последние французские войска были выведены из Нигера в пятницу, что стало очередным ударом по более чем десятилетним французским операциям против джихадистов в регионе Сахель в Западной Африке.

После ухода французских войск в стране осталось всего несколько сотен американских военных и несколько итальянских и немецких военнослужащих.

Франция заявила о намерении вывести из Нигера около 1500 своих солдат и пилотов. Это решение было принято после того, как новые военные лидеры бывшей французской колонии потребовали их ухода в результате переворота, произошедшего 26 июля.

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Это уже третий случай вывода французских войск из стран Сахеля менее чем за 18 месяцев - после аналогичного ухода из Мали и Буркина-Фасо, бывших французских колоний, после военного переворота.

Эти три страны в настоящее время участвуют в борьбе с джихадистским восстанием, которое началось на севере Мали в 2012 году и с тех пор распространилось. Однако их отношения с Францией ухудшились после серии переворотов в регионе.

Последняя группа французских солдат вылетела с авиабазы в Ниамее, столице страны, на двух самолетах. Их место назначения не разглашается.

По словам лейтенанта армии Нигера Салима Ибрагима, нынешняя дата означает завершение процесса вывода французских войск из Сахеля.

Около 1000 французских военнослужащих по-прежнему размещены в Чаде, соседней стране, где Франция проводила свои антиджихадистские операции в Сахеле. Однако они больше не присутствуют в трех основных странах, участвующих в борьбе с экстремистами.

Лейтенант Ибрагим заявил, что в процессе вывода войск из Нигера, который начался в октябре, было задействовано в общей сложности 145 самолетов и 15 наземных конвоев.

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Французские военные подтвердили AFP, что никакой техники оставлено не было, хотя здания остались нетронутыми.