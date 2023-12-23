В рамках поддержки ЕС Украины Нидерланды поставят обещанные F-16

Правительство Нидерландов объявило о своем намерении предоставить Украине 18 истребителей F-16 для помощи в конфликте с Россией. Об этом решении президенту Зеленскому сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте через социальную сеть. Предоставление этих F-16 является ключевым компонентом соглашения о военной поддержке Украины.

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Однако фактическая поставка этих самолетов зависит от выдачи разрешения на экспорт Министерством иностранных дел Нидерландов и удовлетворения определенных критериев, связанных с персоналом и инфраструктурой в Украине. Рютте не назвал конкретных сроков принятия этих решений.

Это объявление позволило выделить ресурсы и персонал для подготовки самолета к поставке. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Рютте и правительству Нидерландов за инициирование подготовки первой партии из 18 истребителей F-16 к поставке в Украину.

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В прошлом месяце Нидерланды отправили первую партию американских самолетов F-16 в новый учебный центр для украинских пилотов и персонала в Румынии. Помимо Нидерландов, о своем намерении поставить Украине истребители F-16 заявили Дания, Норвегия и Бельгия, получившие разрешение правительства США на их развертывание сразу после завершения подготовки пилотов.