Модераторы среагировали моментально, но информация уже просочилась в просторы интернета

В декабре 2023 года в игровом сообществе War Thunder вновь всплыла проблема с несанкционированными обменами секретными документами военного содержания на форумах игры. В течение двух дней произошли два отдельных инцидента, связанных с учебными материалами по танку Norinco VT-4 и руководством по боевой машине пехоты M2A2 Bradley.

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Хотя оба документа официально не были засекречены, они содержали секретную информацию. Кроме того, справочник по M2A2 Bradley относится к категории экспортно-контролируемых, что добавляет еще один уровень беспокойства. Модераторы оперативно удалили темы, содержащие утечку документов.

Компания Gaijin Entertainment, разработчик игры, признала факт инцидента и подтвердила свое участие в устранении последствий утечки руководства по M2A2 Bradley. Однако они подчеркнули, что документ уже был распространен на других платформах, прежде чем попал на форумы War Thunder.

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Это уже девятый задокументированный случай утечки информации о военных документах на форумах War Thunder только в 2023 году, причем первый такой случай произошел в январе. Подобная ситуация вызывает опасения по поводу возможных нарушений безопасности и несанкционированного доступа к секретной информации в игровом сообществе.