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В декабре 2023 года в игровом сообществе War Thunder вновь всплыла проблема с несанкционированными обменами секретными документами военного содержания на форумах игры. В течение двух дней произошли два отдельных инцидента, связанных с учебными материалами по танку Norinco VT-4 и руководством по боевой машине пехоты M2A2 Bradley.
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Хотя оба документа официально не были засекречены, они содержали секретную информацию. Кроме того, справочник по M2A2 Bradley относится к категории экспортно-контролируемых, что добавляет еще один уровень беспокойства. Модераторы оперативно удалили темы, содержащие утечку документов.
Компания Gaijin Entertainment, разработчик игры, признала факт инцидента и подтвердила свое участие в устранении последствий утечки руководства по M2A2 Bradley. Однако они подчеркнули, что документ уже был распространен на других платформах, прежде чем попал на форумы War Thunder.
Это уже девятый задокументированный случай утечки информации о военных документах на форумах War Thunder только в 2023 году, причем первый такой случай произошел в январе. Подобная ситуация вызывает опасения по поводу возможных нарушений безопасности и несанкционированного доступа к секретной информации в игровом сообществе.