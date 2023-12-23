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Filcenberg
Президент Аргентины хочет реализовать политику открытого неба
Новоизбранный президент хочет полностью открыть свои границы для иностранных авиакомпаний.

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20 декабря президент Аргентины Хавьер Херардо Милей объявил о ряде мер по дерегулированию, включая значительные изменения в авиационном секторе. Среди этих изменений - предлагаемая реализация политики "открытого неба".

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Эта политика позволит иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние и международные рейсы на территории Аргентины при условии соблюдения требований к технической и финансовой платежеспособности. Заявленные цели политики - стимулировать экономический рост, увеличить количество вариантов полетов и снизить стоимость путешествий за счет усиления конкуренции.

Однако высказывались опасения, что политика "открытого неба" может помешать развитию национального перевозчика Аргентины Aerolineas Argentinas. Милей, вступивший в должность в декабре, ранее предлагал приватизировать Aerolineas Argentinas, распределив акции среди ее сотрудников.

Эти реформы в сфере авиации являются частью более широкого пакета мер по дерегулированию, направленного на "возвращение свободы и автономии частным лицам" и стимулирование экономического роста. Пакет включает в себя более 300 мер в различных секторах правительства.

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Обратите внимание, что в данном тексте избегаются эмоции и личные мнения, а также разделение содержания на различные темы. Информация представлена нейтрально и объективно, с акцентом на фактах и ключевых моментах предлагаемой политики и ее потенциальных последствиях.

#авиация #аргентина #открытое небо
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