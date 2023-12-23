Преступником был член хакерской группы ground Lapsus $, и считается, что другие участники все еще находятся на свободе.

После серии кибератак, направленных на крупные корпорации, Арион Куртадж, член известной хакерской группировки Lapsus$, был приговорен к бессрочному заключению в охраняемой больнице.

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Куртадж, ранее арестованный за кибератаку на Nvidia и выпущенный под залог с ограничениями, получил несанкционированный доступ к внутренним системам Rockstar Games в сентябре 2023 года. Используя нетрадиционные методы взломал Amazon Firestick, телевизор в отеле и мобильный телефон, и впоследствии обнародовал секретные материалы, связанные с разрабатываемой Grand Theft Auto 6.

Из-за диагностированного психического расстройства Куртадж был признан неспособным предстать перед судом в обычном смысле этого слова. Поэтому внимание присяжных сместилось с вопроса о преступном умысле на определение вины Куртаджа в нападении. Сообщения о насильственном поведении Куртаджа во время его предварительного заключения еще больше подчеркивали потенциальную опасность, которую он представлял.

В то время как защита Куртаджа минимизировала последствия нападения, ссылаясь на недавний успешный запуск трейлера GTA 6, Rockstar Games заявила о значительных финансовых потерях, превышающих 5 миллионов долларов, и существенных нарушениях внутренних процессов разработки.

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В итоге суд вынес решение о бессрочном тюремном заключении с возможностью освобождения после медицинского обследования, если будет признано, что он больше не представляет угрозы для общественной безопасности. Этот приговор отражает сложное пересечение киберпреступности, психического здоровья и защиты общества в цифровую эпоху.