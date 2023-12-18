Более 14 000 сооружении остались без электричества из-за проливных дождей, вызванных тропическим циклоном "Джаспер".

На северо-востоке Австралии сильное наводнение привело к эвакуации сотен людей, изолировав города и вынудив жителей искать убежища на крышах от поднимающейся воды.

Число спасенных за ночь в штате Квинсленд превысило 300 человек, при этом военные вертолеты использовались для оказания помощи регионам, пострадавшим от наводнения, как сообщили официальные источники в понедельник.

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Кэрнс, известный туристический центр и точка доступа к Большому Барьерному рифу, был в значительной степени изолирован паводковыми водами. Есть опасения, что 160 000 жителей города вскоре могут лишиться доступа к питьевой воде.

По данным местных властей, за 40-часовой период, закончившийся рано утром в понедельник, в городе выпало около 600 мм осадков, что более чем втрое превышает средний показатель за декабрь.

Все рейсы в аэропорт Кэрнса и из него, где самолеты были частично затоплены паводковыми водами, были либо отменены, либо задержаны в понедельник.

Согласно официальным сообщениям, отключения электроэнергии затронули более 14 000 объектов недвижимости по всему региону.

В Вуджал-Вуджале, сельской общине в регионе Кейп-Йорк, девять человек, включая семилетнего мальчика, укрылись на крыше больницы.

Были замечены крокодилы, плавающие в паводковых водах в различных сельских районах, включая Вуджал-Вуджал и Ингхэм.

Наводнение является следствием обильных осадков и сильных ветров, связанных с тропическим циклоном "Джаспер", который обрушился на Австралию на прошлой неделе.

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Стивен Майлз, премьер-министр штата Квинсленд, описал наводнение как самое серьезное стихийное бедствие.