Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
Израиль заявляет, что обнаружила "самый большой туннель ХАМАС" в Газе
Туннель в котором можно спокойно передвигаться на транспорта была выявлена Израилем

реклама

Оборона Израиля сообщила  об обнаружении того, что они описывают как "самый большой туннель ХАМАСА" в Газе, протяженностью четыре километра, в воскресенье.

ЦАХАЛ сообщила, что туннель, который был оцеплен за несколько недель до этого, но был открыт общественности только в воскресенье, достаточно широк, чтобы вместить крупное транспортное средство. Он проходит на глубину до 50 метров под землей и оснащен электрическими, вентиляционными и коммуникационными системами.

реклама

Туннель не распространяется на территорию Израиля и заканчивается в 400 метрах от ныне закрытого контрольно-пропускного пункта Эрез на северной границе между Израилем и Газой, согласно ЦАХАЛ. Также КПП Эрез, подвергся нападению 7 октября.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Израильская сторона идентифицировала туннель как часть "стратегической инфраструктуры" ХАМАС и заявила, что он будет разрушен. В видеозаписи, распространенной ЦАХАЛ, израильские военные утверждали, что туннель был построен для передвижения войск ХАМАСА и в качестве плацдарма для нападений.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, ЦАХАЛ заявила, что сеть туннелей была проектом, за которым наблюдал Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Армия обороны Израиля не представила никаких доказательств в обоснование этого утверждения.

Израиль утверждает, что она выявила сотни шахт туннелей по всему сектору Газа и в настоящее время работает над выявлением и уничтожением десятков маршрутов туннелей для нападений.

#израиль #хамас
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

США возглавят операцию военно-морского сопровождения в Красном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
8
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
21
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
9
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
1
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
10
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Германия, впечатленная успешными действиями российских вертолетчиков, спешно начала перевооружаться
+
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
2
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
24
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
1
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Доходы майнеров Биткоинов достигли рекордного уровня
+
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
16
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
3
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
33
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
25
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
11
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
15
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
9

Сейчас обсуждают

kitava
22:29
Если речь идёт о новых то растянут поставку лет на 5. Таковы реали их оборонки. Быстро можно только со склада.
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 28 декабря в Китае
Алексей Каверин
22:26
Автор типичный сонибой с дцп.
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
MAXIMST
22:24
За язык никто не тянул…. Все таки признали что 7900 еле дотягивает до 4080, про 4090 я вообще молчу, а разговоров было….. И да, мне насрать и на зеленых и на красных но, купил я все равно 4090FE и ока...
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
A224
22:22
ты что линуксоид чтоли а говорил винда лучше эх ты :))
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
resursator
22:22
Наконец-то будет идеальный дистрибутив линукса)
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Артём Николаев
22:19
Я первый!
Sony официально запретила продавать диски для приставок PlayStation – чем это грозит геймерам
Fetaminaza
22:18
а что он сделает? интернет им заблокирует?
Депутат Госдумы Ткачев назвал нарушением прав граждан новые правила Sony
Биг Мойша
22:16
Предохранитель пониже спины перегорает у синих бичей.
При разгоне Threadripper перегорает скрытый предохранитель
Арбуз
22:16
Заголовок поправь, безграмотный клоун. "Израиль обнаружила".
Израиль заявляет, что обнаружила "самый большой туннель ХАМАС" в Газе
Izelop
22:16
российская радиопромышленность полный отстой по сравнению с советской, а советская была отстой но немного не отстоявшийся. сейчас отстоялось и всё понятно...
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем