Туннель в котором можно спокойно передвигаться на транспорта была выявлена Израилем

Оборона Израиля сообщила об обнаружении того, что они описывают как "самый большой туннель ХАМАСА" в Газе, протяженностью четыре километра, в воскресенье.

ЦАХАЛ сообщила, что туннель, который был оцеплен за несколько недель до этого, но был открыт общественности только в воскресенье, достаточно широк, чтобы вместить крупное транспортное средство. Он проходит на глубину до 50 метров под землей и оснащен электрическими, вентиляционными и коммуникационными системами.

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Туннель не распространяется на территорию Израиля и заканчивается в 400 метрах от ныне закрытого контрольно-пропускного пункта Эрез на северной границе между Израилем и Газой, согласно ЦАХАЛ. Также КПП Эрез, подвергся нападению 7 октября.

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Израильская сторона идентифицировала туннель как часть "стратегической инфраструктуры" ХАМАС и заявила, что он будет разрушен. В видеозаписи, распространенной ЦАХАЛ, израильские военные утверждали, что туннель был построен для передвижения войск ХАМАСА и в качестве плацдарма для нападений.



В заявлении, опубликованном в воскресенье, ЦАХАЛ заявила, что сеть туннелей была проектом, за которым наблюдал Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Армия обороны Израиля не представила никаких доказательств в обоснование этого утверждения.



Израиль утверждает, что она выявила сотни шахт туннелей по всему сектору Газа и в настоящее время работает над выявлением и уничтожением десятков маршрутов туннелей для нападений.