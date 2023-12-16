Финляндия играет с огнем провоцируя соседнего "гиганта"

Финляндия, последний член НАТО, заявила о своем намерении подписать на следующей неделе двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами.

Это соглашение позволит США размещать войска и хранить оружие на территории Финляндии - скандинавской страны, имеющей протяженную границу с Россией.

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Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, объявила на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, что министр обороны Антти Хяккянен подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) в понедельник.

По словам Хяккянена, соглашение, которое еще предстоит ратифицировать финским законодателям, имеет огромное значение для обороны и безопасности Финляндии. Он подчеркнул, что в настоящее время это соглашение является сильным сигналом, подтверждающим приверженность Соединенных Штатов делу обороны Финляндии.

Финляндия стала членом НАТО в апреле, после того как в течение нескольких десятилетий придерживалась политики военного неприсоединения. Это решение последовало за вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Финляндия с населением 5,6 миллиона человек имеет общую границу с Россией протяженностью 1 340 километров. Эта граница составляет значительную часть северо-восточного фланга НАТО, а также служит северной внешней границей Европейского союза.

В соответствии с соглашением Финляндия предоставит американским солдатам доступ к 15 военным зонам и объектам, расположенным по всей стране. В их числе важнейшая южная военно-морская база, внутренние авиабазы и большой удаленный армейский полигон в Лапландии, расположенный на севере Арктики.

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Хотя американским войскам разрешено постоянно присутствовать и проводить регулярные учения в Финляндии, в настоящее время, по словам официальных лиц, нет планов по созданию постоянных военных баз США в стране.