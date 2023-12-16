Стороны согласились на мирное решение проблемы, касающегося земельных споров

В четверг лидеры Венесуэлы и Гайаны пообещали не прибегать к силе в их продолжающемся споре из-за богатой природными ресурсами гайанской территории. Они также договорились создать совместную комиссию для урегулирования территориальных разногласий.

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Несмотря на однодневный саммит на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины, позиции двух стран по региону Эссекибо по-прежнему существенно расходились. Совместная декларация, опубликованная по итогам саммита, подтвердила позицию Гайаны о том, что Международный суд должен разрешить спор, а также признала отказ Венесуэлы согласиться или признать юрисдикцию суда в отношении пограничного вопроса.

Спор, который затрагивает примерно две трети национальной территории Гайаны, недавно обострился после венесуэльского референдума. Избиратели одобрили создание венесуэльского государства в оспариваемом регионе, шаг, который Гайана назвала предвестником аннексии и "экзистенциальной" угрозой.

В совместной декларации обе страны обязались воздерживаться от угроз или применения силы при любых обстоятельствах и избегать обострения любого конфликта или разногласий, возникающих в результате их спора.

Совместная комиссия, в состав которой войдут министры иностранных дел каждой страны и технический персонал, рассмотрит взаимно согласованные вопросы и, как ожидается, представит обновленную информацию в течение трех месяцев. В декларации также говорится, что две страны планируют вновь собраться в Бразилии в ближайшие месяцы для обсуждения любых вопросов, связанных со спорной территорией.

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Ранее в четверг на видеозаписи встречи было видно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Гайаны Ирфаан Али пожимают друг другу руки. Встреча состоялась в международном аэропорту Аргайл недалеко от Кингстона, столицы острова, и на ней присутствовали советники и официальные лица из региональных карибских блоков.