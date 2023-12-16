Путин: Выглядеть как я и говорить моим голосом может только один человек и это я

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин был на мгновение застигнут врасплох, когда его допрашивала созданная искусственным интеллектом версия самого себя. Искусственный интеллект, выдававший себя за студента Санкт-Петербургского государственного университета, спросил Путина о слухах о его многочисленных двойниках и его взглядах на потенциальные риски, которые искусственный интеллект и нейронные сети представляют для общества.

Этот вопрос вызвал короткую паузу у Путина, который уже четвертый час проводил сессию вопросов и ответов. В ответ он признал сходство ИИ с ним и его способность имитировать его голос, но заявил, что он должен быть единственным, кто может это делать.

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Он вскользь упомянул, что это была его первая встреча с двойником. Широко распространились слухи, особенно в западных СМИ, о том, что Путин использует двойников для определенных публичных выступлений из-за предполагаемых проблем со здоровьем. Однако эти утверждения были опровергнуты Кремлем, подтвердившим, что здоровье президента находится в отличном состоянии.