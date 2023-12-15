В телеобращении по итогам года президент России призвал к безоговорочной капитуляции Украины

Во время своего телеобращения в конце года президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО будут достигнуты. Он потребовал от Украины денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса. Эта твердая позиция последовала за вялым контрнаступлением Киева летом и задержками с военной помощью США Украине.

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Пресс-конференция, которая длилась более четырех часов, включала вопросы солдат на передовой, региональных журналистов и версию Путина, созданную искусственным интеллектом. Путин также опроверг слухи об использовании двойника.

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Кроме того, Путин впервые прокомментировал задержание репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, сказав, что Россия ведет переговоры с США о его освобождении, а также о Поле Уилане, еще одном американце, задержанном в России.