реклама
Во время своего телеобращения в конце года президент России Владимир Путин заявил, что цели СВО будут достигнуты. Он потребовал от Украины денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса. Эта твердая позиция последовала за вялым контрнаступлением Киева летом и задержками с военной помощью США Украине.
реклама
Пресс-конференция, которая длилась более четырех часов, включала вопросы солдат на передовой, региональных журналистов и версию Путина, созданную искусственным интеллектом. Путин также опроверг слухи об использовании двойника.
Кроме того, Путин впервые прокомментировал задержание репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, сказав, что Россия ведет переговоры с США о его освобождении, а также о Поле Уилане, еще одном американце, задержанном в России.