Такое событие было единственным и неповторимым в своем роде

Атмосфера Марса, которая когда-то была такой же плотной, как нынешняя атмосфера Земли, постепенно улетучивается в космос.

Примерно 0,25 фунта (0,11 кг) атмосферы Марса выбрасывается каждую секунду из-за безжалостного солнечного ветра. Это быстрый поток заряженных частиц, которые постоянно испускаются солнцем, пронизывая Солнечную систему и простираясь за пределы Плутона.

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Однако в декабре прошлого года на необычный двухдневный период часть этого солнечного ветра прекратилась. Его внезапное и драматическое исчезновение привело к тому, что атмосфера на стороне Марса, обращенной к Солнцу, расширилась почти в четыре раза по сравнению с обычными размерами — с обычных 497 миль (800 км) до более чем 1864 миль (3000 км). Это экстраординарное событие было задокументировано орбитальным аппаратом НАСА MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), который с 2014 года следит за атмосферой Марса и ее реакцией на солнечную активность. Данные MAVEN показали, что другие элементы марсианской системы, включая каплевидную магнитосферу, ударную волну и ионосферу, расширялись аналогичным образом.

Джаспер Халекас, профессор физики и астрономии в Университете Айовы и член команды MAVEN, отметил на конференции AGU, проходившей в Калифорнии и онлайн в понедельник (11 декабря), что "Здесь мы действительно зашкаливаем. Это то, чего мы раньше не видели на Марсе с MAVEN".

Этот необычный инцидент — первый почти за десятилетие работы MAVEN — произошел, когда быстро движущаяся область солнечного ветра обогнала своего более медленного собрата, поглотив материал последнего и оставив после себя разреженную область. Этот ослабленный шторм достиг Марса 25 декабря 2022 года, предоставив ученым захватывающую возможность наблюдать расширение атмосферы планеты, как это могло бы произойти, если бы она вращалась вокруг менее "ветреной" звезды.

Халекас, который возглавляет новое исследование, освещающее это событие, назвал его "рождественским подарком для нас" и заявил: "Природа организовала этот идеальный научный эксперимент".

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Используя данные MAVEN о неожиданной динамике на Марсе, Халекас и его команда изучили, как экстремальные солнечные явления — и их отсутствие — влияют на атмосферу планеты, предоставляя ценную информацию о ее эволюции. В понедельник команда поделилась, что полученные результаты также имеют значение для нашего понимания планет, подобных Земле, за пределами нашей Солнечной системы и их взаимодействия со звездами.