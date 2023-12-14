Встреча МИД Армении и Украины, не понравился Путину

Отношения между Россией и важным союзником, Арменией, продолжают ухудшаться после недавней встречи министра иностранных дел Армении с его украинским коллегой.

Некогда прочные связи между Россией и Арменией, бывшими членами Советского Союза, становятся все более нестабильными с тех пор, как в сентябре Азербайджан взял под полный военный контроль спорный Нагорно-Карабахский регион.

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После триумфа Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал альянс своей страны с Москвой в области безопасности как "недостаточный", учитывая, что администрация Путина не оказала помощи во время продолжающегося украинского конфликта.

В понедельник министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, Бельгия. Как сообщается, они обсудили "прогресс" в их двусторонних отношениях.

Кулеба заявил в пресс-релизе, сопроводив его фотографией двух дипломатов, стоящих бок о бок с улыбками: "Арарат Мирзоян, мой армянский коллега, и я встретились, чтобы обсудить прогресс диалога между Украиной и Арменией на благо наших народов".

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Он добавил: "Украина выступает за мир на Южном Кавказе, основанный на уважении Устава ООН и международного права, а также за развитие региональных торговых и культурных проектов, простирающихся от Черного до Каспийского морей".