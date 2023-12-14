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Filcenberg
США впервые за 50 лет одобрили новый тип ядерного реактора
США не санкционировали новый тип реактора уже полвека

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Впервые более чем за полвека США разрешили строительство ядерного реактора нового типа, что свидетельствует об изменении отношения регулирующих органов к различным методам получения энергии путем ядерного деления.

Калифорнийский стартап Kairos Power LLC получил разрешение Комиссии по ядерному регулированию на строительство демонстрационного реактора Hermes в Теннесси. В отличие от коммерческих реакторов с водяным охлаждением, эксплуатируемых в настоящее время, технология, разработанная Kairos, использует расплавленную фтористую соль в качестве теплоносителя.

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© Photo: Художник изобразил демонстрационный реактор малой мощности Hermes. Источник: Kairos Power

Во всем мире растет интерес к ускорению внедрения ядерной энергетики в качестве важнейшей стратегии борьбы с изменением климата. Однако этой инициативе препятствует процесс регулирования, который медленно одобряет инновационные проекты.

Майк Лауфер, генеральный директор Kairos, заявил в интервью в среду, что возможно получить лицензии на нетрадиционные проекты от NRC и что процесс регулирования не обязательно должен выступать в качестве препятствия.

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Kairos - одна из нескольких компаний, стремящихся коммерциализировать конструкции, которые могут быть изготовлены на заводах и собраны на месте, и ожидается, что этот метод будет более быстрым и экономичным, чем крупные обычные реакторы, которые преимущественно используются сегодня.

#сша #энергия #реактор
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