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Впервые более чем за полвека США разрешили строительство ядерного реактора нового типа, что свидетельствует об изменении отношения регулирующих органов к различным методам получения энергии путем ядерного деления.
Калифорнийский стартап Kairos Power LLC получил разрешение Комиссии по ядерному регулированию на строительство демонстрационного реактора Hermes в Теннесси. В отличие от коммерческих реакторов с водяным охлаждением, эксплуатируемых в настоящее время, технология, разработанная Kairos, использует расплавленную фтористую соль в качестве теплоносителя.
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Во всем мире растет интерес к ускорению внедрения ядерной энергетики в качестве важнейшей стратегии борьбы с изменением климата. Однако этой инициативе препятствует процесс регулирования, который медленно одобряет инновационные проекты.
Майк Лауфер, генеральный директор Kairos, заявил в интервью в среду, что возможно получить лицензии на нетрадиционные проекты от NRC и что процесс регулирования не обязательно должен выступать в качестве препятствия.
Kairos - одна из нескольких компаний, стремящихся коммерциализировать конструкции, которые могут быть изготовлены на заводах и собраны на месте, и ожидается, что этот метод будет более быстрым и экономичным, чем крупные обычные реакторы, которые преимущественно используются сегодня.