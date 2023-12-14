В Рош-Ханикра сработали сирены, и ЦАХАЛ заявляет, что были нанесены удары по нескольким террористическим образованиям вдоль границы

В ответ на серию ракетных обстрелов из Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге страны, поскольку напряженность на границе сохранялась.

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Системы сигнализации были активированы в среду в северном городе Рош-Ханикра, но ЦАХАЛ сообщил, что все ракеты, запущенные из Ливана, упали в нежилых районах, не причинив ущерба или жертв. Другие районы вдоль северной границы, включая район Ифта, также подверглись обстрелам снарядами, которые, по данным ЦАХАЛА, падали на открытых пространствах.

Израиль заявила, что ее авиация атаковала несколько объектов "Хезболлы", а наземные подразделения нанесли удары по нескольким террористическим группировкам вдоль границы с Ливаном. На фотографиях и видеозаписях из южного Ливана виден густой черный дым, поднимающийся в небо после израильских атак, которые, как сообщается, были сосредоточены вблизи Накуры, прилегающей к границе с Рош-Ханикрой.

Оборона Израиля нанесла авиаудары как в Ливане, так и в Сирии поздно вечером во вторник после ракетных обстрелов с территории обеих стран. Эти удары были нанесены до действий в среду.

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Во вторник вечером из Сирии в направлении Голанских высот были запущены три ракеты. Две из них не долетели до сирийской территории, в то время как третья упала на открытой местности в Израиле, как сообщили в Армии обороны Израиля. Военные ответили на источник огня артиллерийским обстрелом.