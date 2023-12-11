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Filcenberg
Китай запускает первый в мире ядерный реактор четвертого поколения
Дэвид Фишман из Lantau Group: "Китай, возможно, не имеет себе равных в создании и коммерциализации технологий ядерной энергетики следующего поколения".

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Китай продвинулся вперед в области гражданских ядерных энергетических технологий, запустив на этой неделе в эксплуатацию первый в мире ядерный реактор четвертого поколения.

По мере того, как многие страны признают важность атомной энергетики в процессе перехода к энергетике с нулевым потреблением электроэнергии, конкуренция за разработку самого передового поколения гражданских ядерных технологий усилилась. На этой неделе Китай добился заметного прогресса в этом соревновании.

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Атомная электростанция Шидаовань, на которой установлен первый в мире реактор четвертого поколения, начала коммерческую эксплуатацию 6 декабря, как сообщила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), одна из организаций, участвующих в разработке проекта.

CNNC объявила в заявлении, что "независимо разработанный Китаем демонстратор высокотемпературного реактора с газовым охлаждением начал коммерческую эксплуатацию".

В заявлении далее поясняется, что "Это означает, что Китай успешно установил первую в мире коммерчески эксплуатируемую модульную атомную электростанцию, оснащенную ядерной технологией четвертого поколения, что знаменует переход ядерной технологии четвертого поколения от экспериментального к коммерческому использованию".

Реакторы четвертого поколения, или поколения IV, считаются более безопасными и эффективными.

Университет Цинхуа, один из соразработчиков реактора, подтвердил в ходе испытаний, что "Впервые в мире реакторы промышленного масштаба могут охлаждаться естественным путем без необходимости в системах аварийного охлаждения активной зоны. Это называется "по своей сути безопасным реактором".

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Эти типы реакторов способны вырабатывать тепло, электричество и водород, что помогло бы Китаю и всему миру достичь "углеродной нейтральности", по словам Чжан Цзуои, декана Института ядерных и новых энергетических технологий Университета Цинхуа и главного конструктора проекта реактора Шидаовань, в интервью интервью газете South China Morning Post.

#китай #ядерная энергия #реактор
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