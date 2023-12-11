Министр обороны Великобритании Грант Шаппс говорит, что сделка поможет Украине усилить влияние на Черном море.

Соединенное Королевство намерено передать два корабля Королевского военно-морского флота "minehunter" Украине, которая в настоящее время сталкивается с продолжающейся блокадой Черного моря Россией.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил в понедельник, что вооруженные силы Украины "закупили" корабли класса "Сандаун" у Королевского военно-морского флота Великобритании. Детали перевода все еще согласовываются через британское экспортное финансовое агентство.

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В заявлении, опубликованном Министерством обороны перед объявлением, Шаппс указал, что minehunters, которые предназначены для разминирования и обеспечения безопасности акватории для более крупных судов, помогут Украине в сохранении влияния на море и восстановлении экспортных маршрутов, которые были значительно ограничены из-за конфликта с Россией.

Шаппс заявил, что это усиление возможностей означает начало согласованных усилий Великобритании, Норвегии и их союзников по укреплению морского потенциала Украины в течение длительного периода, тем самым улучшая их способность защищать свои территориальные воды и усиливая безопасность в Черном море.

Эта инициатива является составной частью новой коалиции по морскому потенциалу, созданной совместно с Норвегией, направленной на укрепление морской подготовки, оборудования и инфраструктуры Украины. Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам прибудет в Лондон в понедельник, чтобы торжественно представить инициативу.

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Недавно сформированная коалиция направлена на оказание помощи Украине в реформировании ее военно-морского флота для повышения совместимости с западными союзниками, повышения оперативной совместимости с НАТО и укрепления безопасности в Черном море, как заявило Министерство обороны.