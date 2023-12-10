Успех проекта LandSpace Technology Zhuque-2 Y-3 может повысить доверие инвесторов к метану как потенциальному ракетному топливу

Частная китайская компания достигла важного рубежа, успешно запустив на орбиту три спутника с помощью ракеты, работающей на метане. Это достижение потенциально может повысить доверие инвесторов к метану как к жизнеспособному ракетному топливу, которое, как считается, способно снизить затраты и поддерживать ракеты многоразового использования более эффективным и экологически чистым способом.

Ракета-носитель Zhuque-2 Y-3, разработанная пекинской компанией LandSpace Technology, была запущена в 7:39 утра в субботу с космодрома Цзюцюань в китайском регионе Внутренняя Монголия. Это ознаменовало первый успешный запуск спутника ракетой, работающей на метане.

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Ракета с жидким кислородом на основе метана также считается менее загрязняющей окружающую среду, более безопасной, дешевой и c подходящим топливом для ракет многоразового использования.

В июле LandSpace стала первой компанией в мире, запустившей ракету на жидком метане и кислороде, обогнав конкурентов из Соединенных Штатов, включая SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. После субботнего запуска LandSpace объявила, что два успешных запуска демонстрируют надежность Zhuque-2 для коммерческих запусков.

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Компания также сообщила, что три запущенных ею спутника достигли солнечно-синхронной орбиты протяженностью 460 км (285 миль), хотя и не предоставила более подробной информации о типах и общем весе спутников.