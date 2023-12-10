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Filcenberg
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что поток мигрантов прекратился с тех пор, как Финляндия закрыла всю свою восточную границу с Россией

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду на ослабление ограничений на восточной границе Финляндии с Россией после прекращения потока мигрантов из-за полного закрытия границы Хельсинки на прошлой неделе.

В интервью POLITICO в пятницу Валтонен заявил: "Мы внимательно следим за ситуацией и ее развитием. Учитывая нынешнюю ситуацию, мы надеемся, если не вернуться к нормальной жизни немедленно, то, по крайней мере, вновь открыть несколько пограничных переходов, если это возможно".

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На прошлой неделе Финляндия закрыла всю свою восточную границу с Россией на две недели из-за обвинений в том, что Москва якобы подстрекает мигрантов пересекать ее границу с государствами-членами ЕС и НАТО.

Валтонен также выразил обеспокоенность недавними сообщениями о планах России воспрепятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявив, что такие действия демонстрируют пренебрежение России к национальному суверенитету.

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Она напомнила: "Когда полтора года назад мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы были готовы иметь дело со всеми формами российского влияния. Похоже, что эта угроза сохраняется".

#россия #финляндия #мигранты #мигранты в европе
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