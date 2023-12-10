Компания Lockheed Martin в сотрудничестве с армией США достигла важной вехи, успешно выпустив восемь залпов Spike NLOS All Up (AURS) с американского ударного вертолета Apache Echo модели V6 на испытательном полигоне Юма в Аризоне

Система Spike NLOS Long Range Precision Munitions Directed Requirement (LRPM DR) была одобрена для подтверждения летной годности (AWR) для американской платформы Apache после проведения боевых стрельб. Это разрешение позволяет интегрировать систему на существующие платформы Apache V6 армии США.

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Том Баргнеси, старший из группы высокоточных ударов в Lockheed Martin по ракетам и управлению огнем, подчеркнул решающую роль Spike NLOS в обеспечении высокоточных оборонительных возможностей.

Баргнеси заявил, что успешная демонстрация Spike NLOS указывает на то, что система подготовлена к интеграции в существующий армейский парк Apache. Он добавил, что AWR облегчает предоставление армии передовых решений для обеспечения безопасности в условиях сложных угроз.

В ходе прямой демонстрации были продемонстрированы огневые возможности Spike NLOS AURs с платформы Apache в различных сценариях выполнения миссий, что подтвердило универсальность и производительность системы. Это успешное событие знаменует собой заключительный этап получения системой AWR, позволяющий армии начать оснащение Spike NLOS на своих платформах Apache V6.

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Lockheed Martin намерена сотрудничать с армией в середине 2024 года для подготовки пилотов к эксплуатации системы на платформах Apache V6. Армия планирует завершить интеграцию системы Spike NLOS LRPM DR на все 18 платформ Apache Echo Model V6 к сентябрю 2024 года.