Хуситы будут делать всё, что возможно, для предотвращения доставок в Израиль через судоходство

Движение хуситов в Йемене объявило в субботу о своем намерении атаковать все суда, направляющиеся в Израиль, независимо от страны их происхождения. Они также предостерегли все мировые судоходные компании от взаимодействия с израильскими портами.



Эта группировка, которая поддерживает Иран, усиливает потенциал регионального конфликта в разгар ожесточенной войны между Израилем и палестинской военизированной организацией ХАМАС.

Хуситы совершили нападения на суда, связанные с Израилем, и захватили их в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, важном морском пути для глобальной транспортировки нефти. Они также запустили баллистические ракеты и вооруженные беспилотники по Израилю. Официальные лица хуситов заявили, что их действия являются демонстрацией солидарности с палестинцами.

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Израиль охарактеризовал нападения на суда как "иранский террористический акт", имеющий последствия для глобальной безопасности на море. Военный представитель хуситов заявил, что всем судам, направляющимся в израильские порты, запрещено заходить в Красное и Аравийское моря. Пресс-секретарь заявил в заявлении, что "если Газа не получит необходимое продовольствие и медикаменты, все суда в Красном море, направляющиеся в израильские порты, независимо от их гражданства, станут мишенями наших вооруженных сил".



Хуситы входят в число нескольких группировок в объединенной с Ираном "Оси сопротивления", которые нацелены на интересы Израиля и США с 7 октября, когда бойцы ХАМАС напали на Израиль. В ходе одного из самых недавних инцидентов на прошлой неделе в международных водах были атакованы три коммерческих судна, что привело к вмешательству эсминца ВМС США.

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Повстанцы, которые контролируют значительную часть Йемена и его побережье Красного моря, в прошлом месяце также захватили принадлежащее Великобритании грузовое судно, имевшее связи с израильской компанией.



Соединенные Штаты и Великобритания осудили нападения на суда, возложив вину на Иран за его поддержку хуситов. Однако Тегеран утверждает, что его союзники принимают свои решения автономно. Саудовская Аравия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой проявлять сдержанность в ответ на нападения.