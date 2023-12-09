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Filcenberg
Акции Google выросли на 5% после анонса модели ИИ Gemini
Руководители Google заявили, что Gemini превосходит GPT-3.5 от OpenAI, но компания не поделилась, чем она отличается от последней модели OpenAI GPT-4.

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Акции Google выросли на 5% в четверг после анонса модели ИИ Gemini, которая может соперничать с продуктами OpenAI, Microsoft и Meta. Этот всплеск показывает лучшие показатели акций с 29 августа.

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Аналитики из Bank of America отметили, что в этом году Alphabet столкнулась с давлением из-за опасений по поводу возможностей ИИ Google Gemini. Таким образом, хорошо брендированная и конкурентоспособная модель, такая как Gemini, потенциально может принести пользу ее поисковой активности среди потребителей и корпоративным продажам в облаке. Они считают, что Google обладает мощными возможностями искусственного интеллекта и что доказательства запатентованных, лучших в своем классе возможностей искусственного интеллекта Google могут положительно повлиять на ее акции в первой половине 2024 года.

Хотя остается неясным, намерена ли Google монетизировать Gemini во всех своих продуктах в долгосрочной перспективе, компания планирует начать лицензирование Gemini для клиентов через Google Cloud позже в этом месяце.

Руководители Google заявили, что Gemini превосходит чат-бота OpenAI GPT-3.5. Однако они не представили сравнения с последней моделью OpenAI, GPT-4 Turbo. Тем не менее, Gemini демонстрирует потенциал для дальнейшей монетизации ИИ.

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Например, Microsoft недавно запустила Copilot, работающий на базе OpenAI ChatGPT, который интегрирован в Word, Excel и другие офисные программы и стоит 30 долларов на человека в месяц. По мнению аналитиков Piper Sandler, Copilot может принести Microsoft более 10 миллиардов долларов годового дохода к 2026 году.

#google #искусственный интелект #гугл #gemini
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