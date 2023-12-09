Такой прием ранее использовался с сообщениями и фотографиями

Snapchat стал пионером концепции "эфемерных данных" десять лет назад, что привело к всплеску саморазрушительных сообщений. Многочисленные компании, в том числе Poke от Meta, Wickr, Confide и Hash, попытались извлечь выгоду из этой тенденции. Несмотря на неудачу большинства из этих компаний, концепция процветала. Недавно WhatsApp представил голосовые сообщения, которые автоматически удаляются после воспроизведения.

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Функция WhatsApp "Просмотреть один раз", которая ранее была доступна для фотографий и сообщений, теперь распространена на голосовые сообщения. Пользователи могут выбрать "Прослушать один раз" и записать голосовое сообщение, которое будет удалено после того, как получатель его прослушает. Эта функция не только добавляет элемент интриги, но и повышает конфиденциальность, особенно для аудиозаписей, в которых обсуждаются деликатные темы.

Однако важно отметить, что ни одна технология не является полностью безошибочной. WhatsApp советует пользователям отправлять голосовые сообщения View Once только доверенным лицам, поскольку существуют методы, позволяющие обойти эфемерный характер данных. Например, пользователи Android могут использовать функцию записи экрана во время прослушивания, и любой желающий может использовать другую камеру или внешний микрофон для записи сообщения.

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Функция будет внедрена во всем мире в ближайшие дни. За прошедший год WhatsApp внедрил несколько улучшений. Недавно платформа представила возможность обмениваться фотографиями в их оригинальном формате, без сжатия, и добавила инструмент, который скрывает ваш IP-адрес во время звонков.