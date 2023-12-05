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Кремль объявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Ближний Восток в среду с редкой дипломатической поездкой. Повестка дня его визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты включает обсуждения двусторонних отношений, нефти и международных дел.
Этот визит является частью серии дипломатических встреч, которые президент Путин предпримет на этой неделе. В четверг он примет в Москве президента Ирана Ибрагима Раиси, еще одного важного регионального игрока.
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С момента начала СВО в Украину в феврале 2022 года президент Путин ограничил свои поездки в Китай, Иран и бывшие советские республики. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил во время брифинга во вторник, что президент посетит Эмираты и Саудовскую Аравию в течение одного дня.
Эти неожиданные встречи совпадают с усилиями Украины получить значительную поддержку Западом ее военных усилий, особенно в связи с появлением признаков ослабления поддержки со стороны Соединенных Штатов. Стремясь подчеркнуть важность продолжения американской финансовой и военной помощи, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Сенатом США во вторник.
Поездка президента Путина также проходит на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС. Эта ситуация послужила его геополитическим целям, отвлекая внимание западных лидеров от СВО на Украине и предоставляя ему возможность апеллировать к международной общественности.