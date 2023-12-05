Жители северо-запада страны говорят, что многие жертвы удара во время мусульманского фестиваля были женщинами и детьми

Вооруженные силы Нигерии признали, что удар беспилотника, который был нанесен армией, непреднамеренно привел к гибели по меньшей мере 85 мирных жителей в северо-западном регионе страны. Гражданские лица участвовали в мусульманском празднике в деревне Тудун-Бири, штат Кадуна, когда произошел инцидент.

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Оставшийся в живых Данжума Салису, который в настоящее время проходит лечение от травм, полученных во время забастовки, сообщил, что слышал шум, похожий на шум самолета, за которым последовал сильный взрыв. Местные сообщения указывают на то, что жители деревни эвакуировали этот район, опасаясь новых ударов.

Генерал-лейтенант Таорид Лагбаджа, командующий нигерийской армией, посетил Тудун Бири, чтобы выразить свое сожаление по поводу инцидента. Представители правительства штата Кадуна также встретились со старейшинами деревень и заверили их, что пострадавшим будет предоставлена компенсация.

Этот инцидент подчеркивает повторяющуюся проблему воздушных атак нигерийских военных со смертельным исходом, которые направлены против вооруженных групп, причастных к похищениям и убийствам в северо-западном регионе страны.

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Армия заявила, что удар был частью обычной операции против террористов, но непреднамеренно затронул местное население. Хотя армия не предоставила конкретных данных о жертвах или подробностях инцидента, местные жители сообщили, что среди погибших было много женщин и детей, а некоторые свидетели предположили, что фактическое число погибших может быть выше.