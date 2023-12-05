Расположенный к северу от Токио шестиэтажный JT-60SA может стимулировать продвижение к "Святому Граалю" возобновляемой энергии

Крупнейшая в мире экспериментальная установка для термоядерного синтеза, установка JT-60SA "токамак", официально приступила к испытаниям. Это объявление было сделано Японией и Европейским союзом. Установка, расположенная примерно в 95 км к северу от Токио, нагревает плазму до 200 миллионов градусов по Цельсию (приблизительно 360 миллионов по Фаренгейту) в своем круглом реакторе с магнитной изоляцией. Несмотря на первоначальное включение установки во время тестового запуска в октябре, объявление правительств стран-партнеров от 1 декабря означает официальное начало работы крупнейшего в мире термоядерного центра, укрепляя "давнее сотрудничество в области термоядерной энергетики".

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Токамак, аббревиатура от русского термина "тороидальная камера с магнитными катушками", уже несколько десятилетий находится на переднем крае усилий исследователей по достижению устойчивого производства зеленой энергии. Токамак, который часто сравнивают с большим полым пончиком, заполняется газообразным водородным топливом, которое затем вращается с чрезвычайно высокими скоростями с помощью мощных магнитных катушек. Предполагаемым результатом является ионизация атомов с образованием гелиевой плазмы под действием интенсивной силы, отражающей процесс производства энергии Солнцем.

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Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, выступая на церемонии инаугурации, охарактеризовала JT-60SA как "самый совершенный токамак в мире", означающий "веху в истории термоядерного синтеза". Далее она заявила, что "термоядерный синтез потенциально может стать ключевым компонентом энергетического баланса во второй половине этого столетия".