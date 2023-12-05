По оценкам Южной Кореи, население Северной Кореи неуклонно сокращалось в течение последнего десятилетия.

Ким Чен Ын, призвал к увеличению рождаемости в стране, говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК. Во время своего выступления на Национальном собрании матерей он подчеркнул важность прекращения снижения рождаемости и обеспечения надлежащего ухода за детьми и образования.

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Оценки Южной Кореи указывают на снижение рождаемости в Северной Корее за последнее десятилетие. Фонд ООН в области народонаселения сообщает, что по состоянию на 2023 год коэффициент рождаемости в Северной Корее составляет 1,8 рождений на женщину, что ниже контрольного показателя коэффициента воспроизводства в 2,1 в развитых странах.

Экономика Северной Кореи, сильно зависящая от физического труда, испытывает трудности из-за изолированных торговых отношений с Западом, вызванных санкциями. В 1990-х годах в стране наблюдалось падение рождаемости, связанное с голодом. Исследовательский институт Hyundai в Южной Корее в августе предположил, что эти низкие показатели рождаемости потенциально могут повлиять на производственный сектор Северной Кореи. Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявил в августе, что значительное число северокорейцев, похоже, испытывают сильный голод.

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В своем обращении Ким Чен Ын признал роль матерей в Северной Корее в поднятии духа нации. Он упомянул, что часто размышляет о вкладе матерей, когда сталкивается с трудностями в управлении делами государства и правящей Трудовой партии Кореи.