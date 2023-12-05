Израиль усиливает свои атаки на юге Газы

Израильские силы, включая военнослужащих и танки, продолжили наземное наступление против бойцов ХАМАС в южной части анклава, в значительной степени обеспечив контроль над значительно пострадавшим северным районом.

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Рано утром в понедельник Израиль дал указание палестинцам эвакуировать части Хан-Юниса, крупного города на юге Газы. Однако жители сообщили, что районы, в которые они были направлены, также подверглись нападению. Израильские военные опубликовали карту на платформе социальных сетей X, обозначив примерно четверть Хан-Юниса как район, требующий немедленной эвакуации.

Людям были даны указания двигаться в направлении побережья Средиземного моря и Рафаха, важного города недалеко от египетской границы, обозначенного тремя стрелками, указывающими на юг и запад.

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В ответ жители Хан-Юниса поспешно собрали свои пожитки и направились в сторону Рафаха, в основном пешком. Они двигались мимо разрушенных зданий тихо и организованно. Однако Томас Уайт, глава агентства Организации Объединенных Наций для палестинских беженцев в Газе (БАПОР), заявил, что людей в Рафахе также вынуждают уезжать. Он сообщил, что люди ищут указания относительно безопасных мест, но в настоящее время никаких рекомендаций предоставить невозможно.