Хуситы при поддержке Ирана атакуют коммерческие объекты

Соединенное Королевство выразило свое осуждение недавних нападений на коммерческие суда в Красном море, возложив ответственность на Иран за его поддержку хуситов, причастных к этим инцидентам. Британское правительство подтвердило свою приверженность поддержанию безопасности морской деятельности в регионе.

В воскресенье три коммерческих судна стали мишенями в международных водах на юге Красного моря. Ответственность за эти нападения взяла на себя йеменская группировка хуситов, которая заявила, что использовала беспилотники и ракеты против двух израильских судов.

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Британское правительство подчеркнуло важность обеспечения безопасности на море в регионе, подчеркнув значение этих вод для международной торговли. Недавние инциденты подчеркивают необходимость присутствия Королевского военно-морского флота в этом районе.

Соединенные Штаты также приписали нападения Ирану, мнение, которое было подтверждено Соединенным Королевством в понедельник.

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Соединенное Королевство заявило, что Иран имеет историю оказания военной и политической поддержки хуситам и, следовательно, должен нести ответственность за действия своих доверенных лиц и партнеров.