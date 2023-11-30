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Американские танки Abrams были размещены на Украине, и Киев переходит к обороне с приближением зимы. Украинские источники распространили изображения экипажа танка Abrams M1A1 из четырех человек, экипированного в лесной камуфляж.
Источники, указали, что эти абрамсы были замечены на фронте в Купянске на северо-востоке Украины. Это регион, где силы Киева сопротивлялись возобновлению агрессии в последние месяцы. Однако эти утверждения не были независимо подтверждены The Telegraph.
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Ранее в этом году Вашингтон передал в дар 31 танк Abrams в попытке убедить Германию одобрить экспорт своих танков Leopard 2 в Украину. Осенью Украина получила эти танки, которые, как ожидается, повысят их оборонительные возможности и огневую мощь в бою. США утверждают, что эти танки, считающиеся лучшими в мире, окажут значительное влияние.
Однако прибытие этих танков последовало за срывом долгожданного контрнаступления Украины, в котором использовалось западное оружие. Аналитики предположили, что из-за неблагоприятных погодных условий и относительно стабильного фронта, отделяющего Украину от России, американские танки, вероятно, будут сохранены в резерве.