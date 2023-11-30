Убиты 3 человека в результате стрельбы

В четверг утром на автобусной остановке при въезде в Иерусалим произошел инцидент со стрельбой. Двое нападавших, опознанных как палестинцы, открыли огонь в утренний час пик, в результате чего, по сообщениям израильской полиции, по меньшей мере трое погибли и восемь получили ранения.

Нападавшие, вооруженные винтовкой М-16 и пистолетом, прибыли на место происшествия на автомобиле. Они начали стрелять по гражданским лицам и впоследствии были нейтрализованы на месте происшествия. Нападавшие были выходцами из Восточного Иерусалима и были перехвачены солдатами, не находившимися при исполнении служебных обязанностей, и гражданским лицом, находившимся поблизости.

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На кадрах с камер видеонаблюдения, полученных агентством Reuters, запечатлена последовательность событий. Видно, как рядом с переполненной автобусной остановкой останавливается белый автомобиль, из которого выходят двое мужчин с огнестрельным оружием и бросаются на толпу, заставляя людей расходиться.

В связи с инцидентом, контингент служб экстренного реагирования и сил безопасности прибыл в район, который был переполнен утренними пассажирами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находился с визитом в Тель-Авиве, отметил, что инцидент со стрельбой служит напоминанием о ежедневной угрозе терроризма, с которой сталкивается Израиль и его граждане. Он выразил соболезнования жертвам нападения.

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Этот инцидент произошел в тот же день, когда Израиль и ХАМАС договорились продлить шестидневное прекращение огня в Газе еще на один день. Это продление предназначено для того, чтобы позволить участникам переговоров продолжить работу над договоренностями об обмене пленников, удерживаемых в прибрежном анклаве, на палестинских заключенных.