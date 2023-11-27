Польские дальнобойщики блокируют границу Украины, из-за чего около 2100 автомобилей оказались в заторе.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило 26 ноября, что около 2100 транспортных средств застряли в пробках из-за блокады польскими перевозчиками пунктов пропуска через украинскую границу.

Ежедневный трафик на крупнейшем в Украине грузовом пункте пропуска Дорогуск-Ягодин значительно сократился - с 680 грузовиков до нескольких десятков. На этом контрольно-пропускном пункте, где в настоящее время в очереди стоят более 800 грузовиков, волонтеры раздали 2500 литров воды, 1200 порций еды и необходимые медикаменты.

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На контрольно-пропускных пунктах Корчова-Краковец и Рава-Русская - Гребенне застряло 700 и 600 транспортных средств соответственно. По состоянию на 24 ноября четыре контрольно-пропускных пункта были заблокированы, а пятый находится на рассмотрении.

Блокада началась 6 ноября, когда польские дальнобойщики протестовали против либерализации транспортных правил ЕС для украинских грузовиков. Это привело к большим очередям по обе стороны границы. Рафаль Меклер, владелец логистической фирмы, член партии Конфедерация и организатор протестов, заявил о планах продолжить блокаду до 1 февраля.

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Протестующие утверждают, что приток украинских водителей в Польшу, которые перевозят товары из Польши в другие страны по более низким ценам, негативно сказывается на местном бизнесе. Украинские чиновники и представители промышленности опровергают эти утверждения. ЕС призвал польское правительство обеспечить прекращение блокады.