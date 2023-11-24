По слухам, Apple выпустит на рынок iPad Pro трех размеров в следующем году.

Маджин Бу раскрыл некоторые предполагаемые подробности о предстоящих флагманских планшетах Apple. Ожидается, что Apple продолжит выпускать их под iPad Pro, которому уже восьмой год. В предыдущем году Apple оснастила свои модели 2022 года ЖК-панелями, а iPad Pro 12.9 также оснащен мини-светодиодной подсветкой для повышения динамичности и максимальной яркости по сравнению с 11-дюймовой версией. Сообщается, что Apple будет повсеместно использовать OLED-панели в предстоящем выпуске, как для 11-дюймовых, так и для 12,9-дюймовых моделей.

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Следовательно, Маджин Бу утверждает, что предстоящие iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 будут иметь яркость до 3000 нит, что почти вдвое превышает максимальную яркость существующего iPad Pro 12.9. Кроме того, предполагается, что Apple разработала 14,2-дюймовую модель, чтобы напрямую конкурировать с Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (в настоящее время по цене 1 099,99 долларов США), который оснащен 14,6-дюймовой AMOLED-панелью. Однако ожидается, что эта дополнительная модель iPad Pro будет оснащена мини-светодиодной ЖК-панелью для поддержания экономической эффективности.

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Как и ожидалось, предполагается, что во всех моделях iPad Pro будет использоваться Apple M3, потенциально с 12 графическими ядрами, в отличие от 10-ядерного варианта MacBook Pro 14. Кроме того, предстоящие планшеты Apple iPad Pro могут также включать версию Dynamic Island, а также алюминиевую клавиатуру Magic и Apple Pencil 3 со сменными наконечниками. Также предполагается, что Apple может перейти на MagSafe для своих следующих iPad "Pro" вместо Smart Connector, хотя на данный момент это не подтверждено.