Эта функция была доступна только пользователям из США

Instagram расширил возможности загрузки общедоступных роликов по всему миру, о чем объявил глава Instagram Адам Моссери на своем канале вещания. Эта функция, изначально доступная только пользователям мобильных устройств в США, теперь позволяет всем пользователям приложения загружать общедоступные ролики на свои устройства, а не просто сохранять их для последующего просмотра. Пользователи могут инициировать процесс загрузки, нажав на кнопку "Поделиться".

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Согласно TechCrunch, Моссери пояснил во время своей трансляции, что загруженные ролики будут иметь водяной знак Instagram вместе с именем пользователя учетной записи, аналогично загруженным видео TikTok. Однако на роликах будет музыка, только если на них есть оригинальные треки. Instagram удалит аудио с роликов, на которых в качестве фона используется лицензионная музыка.

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Функция загрузки видео в TikTok доказала свою успешность в привлечении большего числа пользователей к приложению, поскольку она позволяет создателям (и тем, кто делает репосты) легко обмениваться клипами на различных платформах. Потенциально это может побудить людей, которые в настоящее время не используют TikTok, зарегистрироваться, если они обнаружат авторов, на которых хотят подписаться, или если они заинтересованы в просмотре большего количества похожего контента. Instagram, возможно, пытается подражать этой стратегии, хотя у пользователей будет возможность запретить загрузку своих роликов. Чтобы изменить свои настройки загрузки, пользователям нужно будет перейти к Reels и Remix в разделе Конфиденциальность в настройках и отменить выбор "Разрешить людям загружать ваши Reels".