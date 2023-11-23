"Хезболла" выпустила более 50 ракет по военным постам.

В четверг бойцы "Хезболлы" выпустили более 50 ракет по военным базам на севере Израиля. Это последовало за израильским авиаударом на юге Ливана накануне, в результате которого погибли пять руководителей "Хезболлы".

Эта бомбардировка является одной из самых жестоких с начала конфликта между Израилем и ХАМАС. "Хезболла" утверждает, что ее возросшая активность вдоль израильско-ливанской границы направлена на ослабление давления на сектор Газа. Израильское наступление в Газе привело к более чем 13 300 жертвам среди палестинцев и широкомасштабным разрушениям.

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Конфликт был начат нападением ХАМАСА на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, и около 240 человек были взяты в плен в Газе.

Четырехдневное прекращение огня в Газе должно было начаться в четверг, наряду с освобождением многочисленных пленников, удерживаемых бойцами, и палестинцев, заключенных Израилем в тюрьму. Однако позже в Катаре, ключевом посреднике, было объявлено, что перемирие начнется в пятницу утром.

"Хезболла" заявила в четверг, что она выпустила 48 ракет "Катюша" по израильской военной базе в Бейт-Зейтеме, расположенной примерно в 10 километрах к югу от границы. В ходе отдельного инцидента "Хезболла" заявила, что уничтожила дом в кибуце Манара, нейтрализовав четырех израильских солдат, находившихся внутри, с помощью противотанковой ракеты. Израильские военные никак не прокомментировали это заявление.

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Только в четверг "Хезболла" опубликовала рекордное 21 заявление, в котором заявила о различных нападениях. Группировка также сообщила о нанесении ударов по израильским танкам.