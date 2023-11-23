Очередная безуспешная атака дронов

Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) сообщило, что американский военный корабль USS Thomas Hudner перехватил и нейтрализовал несколько ударных беспилотников, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Инцидент произошел в четверг утром по местному времени, когда корабль патрулировал Красное море. По данным CENTCOM, судно и его экипаж остались невредимыми.

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В регионе Красного моря наблюдается эскалация напряженности с начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Повстанцы-хуситы в Йемене, которых поддерживает Иран, взяли на себя ответственность за запуск баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.

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В ходе аналогичного события хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader в Красном море в воскресенье, взяв в заложники около 25 членов экипажа. В ответ на этот инцидент представитель Госдепартамента Мэтт Миллер объявил в понедельник, что Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению захваченного судна и его экипажа.