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Стремясь контролировать приток лиц, ищущих убежища, Финляндия объявила о закрытии всех своих пограничных переходов с Россией, кроме одного, начиная с полуночи пятницы. Об этом решении было объявлено премьер-министром Петтери Орпо в среду в ответ на прибытие с начала месяца более 600 лиц, не имеющих действительных проездных документов в ЕС.
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Мигранты, являются выходцами из разных стран, включая Йемен, Афганистан, Кению, Марокко, Пакистан, Сомали и Сирию. Финляндия обвинила Россию в направлении этих мигрантов к своим границам, но Россия отрицает данное сообщение.
В ответ на эту ситуацию пограничное агентство Европейского союза Frontex планирует направить в Финляндию дополнительных сотрудников и оборудование. Это следует за запросом из Хельсинки о 60 сотрудниках Frontex в дополнение к 10, которые уже размещены вдоль 1340-километровой границы с Россией.
Между тем, Эстония также сообщила об увеличении числа попыток пересечения границы из России, в первую очередь мигрантами из Сомали и Сирии. Страна подготовилась закрыть свои пограничные переходы в случае необходимости и имеет планы по борьбе с любыми мигрантами, пытающимися въехать вне официальных пунктов пропуска.