Багдад осуждает удары как нарушение своего "суверенитета"

Иракское правительство выразило свое неодобрение серии авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами, в результате которых погибли восемь бойцов, связанных с группировками Ирана. Представитель правительства Бассем аль-Авади заявил, что эти действия были осуществлены без ведома или согласия Ирака, что представляет собой нарушение его суверенитета.

Проиранская группировка ополченцев "Катаиб Хезболла", также известная как "Хезболлы", подтвердила потерю восьми своих членов в результате ударов и выступила с предупреждением, что такие действия не останутся без ответа.

реклама

Центральное командование США оправдало удары как ответ на "нападения на силы США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок". Это первые публично признанные удары по силам, поддерживаемым Ираном, в Ираке после эскалации атак на американские объекты, которые были спровоцированы поддержкой Вашингтоном Израиля в продолжающемся конфликте в Газе.

США также нанесли удары по группировкам, поддерживаемым Ираном, в Сирии, где их позиции также подверглись нападениям.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По данным Пентагона, с начала конфликта в Газе 7 октября силы США в Ираке и Сирии подверглись по меньшей мере 66 нападениям, в результате которых более 60 военнослужащих получили ранения. Самая последняя атака произошла в понедельник, когда поддерживаемые Ираном ополченцы запустили баллистическую ракету ближнего радиуса действия по силам США и коалиции на авиабазе Аль-Асад. Этот инцидент, в результате которого восемь человек получили ранения, спровоцировал ответные удары со стороны США, как заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.